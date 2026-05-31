Kastamonu'da aynı günde iki mevsim: Sahilde deniz, yayla kar keyfi

Kastamonu’nun Abana ilçesi, bayram tatilinde adeta iki mevsimi aynı anda yaşadı. Sahil kesiminde denize girip su sporları yapan tatilciler yazın tadını çıkarırken, sadece 50 kilometre uzaklıktaki yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Ortaya çıkan zıt manzaralar, bölgeyi ziyaret edenlere görsel bir şölen sundu.

Karadeniz’in değişken hava yapısı bu kez Abana’da kendini güçlü şekilde hissettirdi. Gün içinde yer yer güneşli hava etkili olurken, ani bastıran sağanak yağış ve düşen sıcaklıklarla birlikte farklı yükseltilerde bambaşka görüntüler oluştu.

SAHİLDE YAZ HAVASI, DENİZ KEYFİ

İlçe merkezinde ve sahil şeridinde tatilciler, Karadeniz’in serin sularında yüzerek ve kürek sörfü yaparak vakit geçirdi. Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, denizin turkuaz tonları eşliğinde yaz atmosferinin tadını çıkardı.

Sahilde oluşan hareketlilik, bölgedeki turizm esnafına da canlılık kazandırdı. Tatilciler, gün boyu deniz ve güneşin keyfini yaşadı.

YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Abana’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin metre rakıma sahip Yaralıgöz Dağı eteklerinde ise tamamen farklı bir manzara hâkimdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yaylaları kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Bölgedeki çiçekler ve yeşil doğa, karla birlikte kontrast bir görüntü oluştururken, ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekti.

DOĞADA MEVSİM KONTRASTI

Aynı gün içinde hem yaz hem kış görüntülerinin yaşanması, Kastamonu’nun coğrafi çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sahilde yazı yaşayan tatilcilerle yaylada kışı hisseden vatandaşlar, nadir görülen bir doğa olayına tanıklık etti.

GÖRSEL ŞÖLEN KAYDA ALINDI

Oluşan sıra dışı manzaralar, tatilciler ve doğa fotoğrafçıları tarafından cep telefonu kameraları ve drone'larla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.