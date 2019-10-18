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Kastamonu'da kestane gelir kapısı

Kestane toplayarak satan 300 aile, yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor.

AA | 18.10.2019 - 19:25..
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaklaşık 3 bin hektarlık kestane ormanından vatandaşlarca toplanan kestane, haftada 2 gün kurulan pazarda kilogramı 10-20 liradan satılıyor.

Bozkurt Ziraat Odası Başkanı Mehmet Acar, kestanenin ilçe halkı için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Kastamonu'da kestane gelir kapısı

Acar, “Türkiye’nin en kaliteli kuzu kestanesi Bozkurt ilçesinde yetişiyor. İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Samsun gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerine emanetçiler ve toptancılar aracılığıyla satılıyor” dedi.

YILDA 2 BİN TON TOPLANIYOR

İlçedeki ormanlardan her yıl bin 500-2 bin ton kestane toplandığını dile getiren Acar, şunları kaydetti: İlçemizde kestane toplayan ya da satan yaklaşık 300 aile var.

Kestane pazarı ülkemizde sadece ilçemizde kuruluyor. Bu sayede kestanedenyaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediliyor. Üreticilerimiz bu sene fiyatlardan memnun.

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