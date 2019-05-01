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Kastamonu'da mermer ocağında patlama: 2 ölü

Ağlı ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti.

AA | 01.05.2019 - 13:28..
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Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Turnacık köyünde özel bir firma tarafından işletilen mermer ocağında yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının iş makinesinin üzerine düştüğünü söyledi.

İŞÇİLER HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İş makinesinde bulunan Recep Kayan ve Cemal Aysan'ın ağır yaralandığını belirten Karadeniz, işçilerin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiklerini aktardı.

Karadeniz, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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