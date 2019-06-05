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Kastamonu'da dolu felaketi başladı

12 saattir süren etkili dolu yağışı, birçok araca zarar verdi. Evleri su basarken, meteoroloji kötü haberi duyurdu. Yağışlar 21 Haziran tarihine kadar sürecek.

İHA | 05.06.2019 - 09:41..
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Sıcak hava yurdun dört bir yanını kavururken, Kastamonu'da dolu yağıyor.

Hem de son 12 saattir sürüyor.

Etkili olan yağış, kentte hayatı durma noktasına getirirken; birçok evde, araçta, ekili arazilerde ve iş yerlerinde de zarara neden oldu.

Kastamonu'da dolu felaketi başladı

YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

İlk olarak dolu yağışı saat 15.00 sıralarında Araç ve İhsangazi ilçelerinde etkili oldu. Ardından dolu yağışı Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt ilçelerinde kendini gösterdi. Özellikle Çatalzeytin ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı.

Kastamonu'da dolu felaketi başladı VİDEO

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Ev ve iş yerlerini su basarken; belediye ekipleri, suyu tahliye etmek için mücadele etti. Bu bölgelerin ardından dolu yağışı Devrekani-Çatalzeytin karayolu üzerinde bulunan Yaralıgöz mevkisinde başladı. Dolu yağışına yolda yakalananlar, ağaçların altına girerek saklanmaya çalıştı.

Kastamonu'da dolu felaketi başladı

HALI İLE ARAÇ KORUMA

Dolu daha sonra Azdavay ilçesine uğradı. Azdavay’ın köylerinde yumurta büyüklüğünde dolu yağarken; araçlar doludan korumak için benzin istasyonları ile kapalı alanlara dolduruldu. Bazı vatandaşlar da halı ile araçlarını korumaya çalıştı.

Kastamonu'da dolu felaketi başladı

YOLLAR VE TARLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dolunun bir sonraki adresi Seydiler ilçesi oldu. Seydiler’de yaklaşık bir saat etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar ve tarlalar beyaza büründü. Sağanak yağışla birlikte yağan dolu nedeniyle çok sayıda iş yerini ve evleri su bastı. Ayrıca Seydiler’de ekili arazilerle araçlarda da büyük zararlar oluştu.

Kastamonu'da dolu felaketi başladı

PANİĞE KAPILAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Dolu yağışı nedeniyle paniğe kapılan hafif ticari aracın sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarptı. Kazada 1'i çocuk üç kişi yaralandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dolu yağışı sağanakla birlikte Küre ve İnebolu ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Kastamonu'da dolu felaketi başladı

21 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Öte yandan yağış, il genelinde büyük paniğe yol açtı. Bunun üzerine Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. İl genelinde sağanak yağışların yer yer ve aralıklarla 21 Haziran tarihine kadar devam etmesinin beklendiğini açıklandı. Meteoroloji, özellikle ikindi saatlerinden sonra vatandaşların dolu yağışına karşı tedbirli olmasını istedi.

Kastamonu'da dolu felaketi başladı

EYLÜL'DE DOLU FELAKETİ

Öte yandan, Kastamonu’da geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana gelen dolu yağışında 20 binden fazla araç hasar görürken, çok sayıda ev ve iş yerinin cepheleri ile camları zarar görmüştü. Ayrıca ekili arazilerdeki ürünler de kullanılamaz hale gelmişti.

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