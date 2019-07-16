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Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda çetenin ağından kurtarılan 21 kadın, ülkelerine geri gönderildi.

İHA | 16.07.2019 - 10:09..
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Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği fuhuş operasyonunda, Rusya Federasyonu ve Moldova vatandaşı kadınları erkeklere katalog üzerinden pazarladıkları iddia edilen 8 kişi yakalandı, fuhşa teşvik edildiği öne sürülen 21 kadın kurtarıldı.

3 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Antalya’nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişinin yanı sıra, isimleri belirlenen 3 şüpheli için arama çalışması başlatıldı.

Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

KATALOGDAN SEÇİM

3 ay önce başlatılan istihbarat çalışmaları sonucunda belirlenen kadın satıcısı şüphelilerin, telefonla kendilerine ulaşan kişilere fuhşa teşvik ettikleri yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarını içeren katalog dokümanı gönderdikleri, müşterilerin beğendiği kadınları belli otellere göndererek fuhuş yaptırdıklarını tespit edildi.

Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin teknik takibi sonuçları otel kayıtlarıyla eşleştirilerek suçu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik Antalya merkezli Kemer ilçesi Göynük Mahallesi, Serik ilçesi ve İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda; İ.F., N.H.,Y.A., İ.Ç., K.Ö., M.L. ile yardım yataklık yaptıkları gerekçesiyle B.A. ve İ.L.E. gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde aranan kişilerden H.A. ve Rusya vatandaşı A.S. da gözaltına alındı.

Toplam 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi’ne getirildi. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme; H. A., İ. F., N. H., Y. A., İ. Ç., K. Ö., M. L., İ. L. E. ve A. S.’nin tutuklanmasına karar verirken B.A.’yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

Kataloglu fuhuş çetesi çökertildi

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