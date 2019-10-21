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Katar polisine Türkiye'de eğitim

FIFA Dünya Kupası öncesi 15 kişilik Katar polisi, Türkiye'deki uzmanların toplumsal olaylara müdahale kursuna katıldı.

AA | 21.10.2019 - 14:50..
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FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihinde Katar'da düzenlenecek. Bu turnuva öncesi Katar polisi, Türkiye'deki uzmanlardan eğitim aldı.

Katar polisine Türkiye'de eğitim

MÜDAHALE KURSU

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde, Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebiyle Türkiye'ye gelen 15 kişilik gruba, İzmir'deki Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında toplumsal olaylara müdahale kursu verildi.

Alanlarında uzman eğitmenler kontrolünde 4 hafta süren kursta Katar polisi, asayiş ve bomba arama köpeklerinin de yer aldığı uygulamalı eğitimlerle Dünya Kupası'na sıkı bir şekilde hazırlandı.

Katar polisi, Dünya Kupası'na Türkiye'de hazırlanıyor VİDEO

Katar polisine Türkiye'de eğitim

"TÜRKİYE'DE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Katarlı kursiyerlerden Raşit Hasan el-Gahtani yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nın 2022 yılında ülkelerinden düzenleneceğini hatırlatarak, bu kapsamda eğitim amaçlı Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Eğitimlerin oldukça zorlu ve heyecanlı geçtiğini vurgulayan el-Gahtani, "Dünya Kupası sırasında meydana gelebilecek gösteri ve eylem gibi olayları önlemek maksadıyla eğitim için buradayız. Dost ülkemiz Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz. Hem eğitimlerden hem de ilgiden dolayı çok memnunuz. Kurs boyunca çok şey öğrendik. Toplumsal olayların genel yapısını, meydana gelen olaylar karşısında teşkilatlanma ve uygulanacak müdahale düzenlerini, planlama ve müzakerenin önemini, olaylara nasıl müdahale edebileceğimizi öğrendik. Budan dolayı eğitmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Katar polisine Türkiye'de eğitim

EĞİTMENLERE TEŞEKKÜR

Kursiyer Muhammet Selman ise eğitimin zor geçmesine rağmen eğlenceli olduğunu ifade ederek, eğitmenlere teşekkür etti. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ülkeleri için önemine değinen Selman, bu organizasyona sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Jandarma Yüzbaşı Ümit Gezici de eğitimler kapsamında 15 kişilik Katarlı polis grubuna toplumsal olaylara müdahale kapsamında kurs verdiklerini dile getirdi. Katar İç Güvenlik Komutanlığının talebi üzerine böyle bir çalışma gerçekleştirildiğini belirten Gezici, kursun oldukça heyecanlı ve verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

Katar polisine Türkiye'de eğitim

Katar polisine Türkiye'de eğitim

Katar polisine Türkiye'de eğitim

Katar polisine Türkiye'de eğitim

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