Kavgayı bıçakla ayırdı, 2 kişiyi yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde R.Ö. (46) ve Y.T. (53) sokakta kavga ederken, yoldan geçen A.Ö. (47) kavgayı ayırmak istedi.

AYIRMAYA GİTTİ, BIÇAKLADI

Y.T., kavgayı ayırmaya çalışan A.Ö.'ye saldırdı. A.Ö., çıkardığı bıçakla kavga eden iki şahsı da yaraladı. Yaralanan R.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Her iki şahıs da hastanede tedavi altına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan A.Ö., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.