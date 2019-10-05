taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6987
Euro
6.2572
Altın
1504.73
Borsa
103463.52
Gram Altın
275.714
Bitcoin
47074.8

Kavgayı bıçakla ayırdı, 2 kişiyi yaraladı

Samsun'da bir kişi, sokakta kavga eden 2 kişiyi görünce, kavgayı ayırmak istedi. Kavga edenlerden biri ona vurunca, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı.

İHA | 05.10.2019 - 14:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde R.Ö. (46) ve Y.T. (53) sokakta kavga ederken, yoldan geçen A.Ö. (47) kavgayı ayırmak istedi.

AYIRMAYA GİTTİ, BIÇAKLADI

Y.T., kavgayı ayırmaya çalışan A.Ö.'ye saldırdı. A.Ö., çıkardığı bıçakla kavga eden iki şahsı da yaraladı. Yaralanan R.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Her iki şahıs da hastanede tedavi altına alındı.

Kavgayı bıçakla ayırdı, 2 kişiyi yaraladı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan A.Ö., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti

Erdoğan'ın dili sürçtü, Hulusi Akar düzeltti

481
Şehitlere küfretti PÖH evinden aldı

Şehitlere küfretti PÖH evinden aldı

594
Türkler, FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki gösterdi

Türkler, FETÖ'cü Enes Kanter'e tepki gösterdi

127
Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Irak'ta ölümlerin ardından sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

75
Avrupa Parlamentosu, Volkswagen'in kararını kınadı

Avrupa Parlamentosu, Volkswagen'in kararını kınadı

214
Kaz Dağları'na villa yapmak için kesilen zeytin ağaçları

Kaz Dağları'na villa yapmak için kesilen zeytin ağaçları

240
Tunceli'de 2 terörist öldürüldü

Tunceli'de 2 terörist öldürüldü

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir