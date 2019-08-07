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Kaybolan genç kızdan bir haftadır haber alınamıyor

İstanbul Cevizli'de arkadaşlarıyla dışarı çıkan ve bir daha eve dönmeyen 18 yaşındaki İlknur Koç, kayıplara karıştı.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 14:50..
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İstanbul'da ailesiyle yaşayan İlknur Koç, arkadaşlarıyla vakti geçirmek için dışarı çıktı. Bir süre sonra arkadaşlarından ayrı kalan Koç, adeta sırra kadem bastı. Arkadaşlarının haber vermesiyle polise giden Koç'un anne babası çocuğunun bulunması için yardım istedi.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Genç kızın annesi Filiz Koç, kızının hayatından endişe ettiklerini söyledi.İlknur Koç'un bir an önce bulunmasını isteyen acılı anne, "Kızım daha küçük nereye gider, ne yapar bilemeyiz. Kaçırılma ihtimali üzerinde duruyoruz yavruma zarar vermesinler ve bize teslim etsinler. Onun yeri anne babasının yanındadır" dedi.

Kaybolan genç kızdan bir haftadır haber alınamıyor

POLİS ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan genç kızı bulmak için çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri her ihtimal üzerinde duruyor. Aile ise, polislerden gelecek sevinçli haberi bekliyor.

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