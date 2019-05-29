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3 gündür kayıp olan çocuğun cesedi HES kapağında çıktı

Adana'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki çocuğun cesedi, bulundu. Dalgıç polislerin çıkardığı cenazeyi gören anne ve baba gözyaşlarını tutamadı.

İHA | 29.05.2019 - 10:35..
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer'den (12) 27 Mayıs günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan babası Hacı ile annesi Selma Tamer, durumu polise bildirdi.

Polis çocuğu aramaya başladı.

3 gündür kayıp olan çocuğun cesedi HES kapağında çıktı

ARKADAŞLARI SULAMA KANALINA GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bu arada çocuğun en son birlikte görüldüğü arkadaşları, Tamer'in yüzmek için mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapılarak boğulduğunu iddia etti. Bunun üzerine kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği'nden 15 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Ancak çocuk bir türlü bulunamadı.

3 gündür kayıp olan çocuğun cesedi HES kapağında çıktı

DALGIÇ POLİSLER CESEDİ ÇIKARDI

Savcılıktan alınan izinle kanal kapakları kapatılarak, su kesildi. Bugün sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden dalgıç polislerinde katılımıyla tekrar arama başlatıldı. Yapılan aramada çocuğun cansız bedeni, Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Dalgıç polisler, halatlarla çocuğun cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

3 gündür kayıp olan çocuğun cesedi HES kapağında çıktı

ANNE VE BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bu arada, olay yerine gelen anne Tamer, gözyaşlarına boğuldu. Anne Tamer oğlunu son bir kez görmek için santrale girmek istedi ancak yetkililer izin vermedi. Baba Tamer'de oğlunun öldüğünü duyunca, bir ağaç dibine oturarak gözyaşı döktü. Ceset yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

3 gündür kayıp olan çocuğun cesedi HES kapağında çıktı

Polis, çocuğun kanala nasıl girdiğini araştırıyor.

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