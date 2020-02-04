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Kayıp Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önce yolcu minibüsüne bindiği anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

AA | 04.02.2020 - 09:39..
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Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla, arama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar devam ederken Gülistan Doku'nun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü öğrenilmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Valilik binasının karşısında bulunan MOBESE kameralarına 5 Ocak'ta yansıyan görüntülerde Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Rus Z.A. ile çalıştığı kafede görüşmeye gittiği anlar yer aldı.

Kayıp Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

MİNİBÜSE BİNDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Doku, Z.A. ile görüştükten sonra kafeden ayrılan, üzgün ve düşünceli halde ellerini göğsünün üzerinde bağlayıp ana caddeden karşıya geçerken, MOBESE kameralarına yansıdı.

Doku, daha sonra minibüs durağında beklediği saat 11.26'dan saat 11.30'a kadar cep telefonuyla konuşma yapmasının ardından, Dinar Deresi yönüne giden minibüse bindikten sonra oradan ayrıldı.

Kayıp Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

TELEFON GÖRÜŞMESİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPTIĞI BELİRLENDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun, 11.26 ile 11.30 saatleri arasında kiminle konuştuğunun tespit edilmesi için GSM operatörlerine yazı gönderildi.

Operatörlerden, Doku'nun hattıyla söz konusu saatlerde herhangi bir telefon görüşmesinin yapılmadığı bilgisi geldi. Başsavcılık, bunun üzerine Doku'nun arkadaşı Z.A.'nın ifadesine başvurdu. Z.A., başsavcılığa verdiği ifadesinde, belirtilen saatte Gülistan Doku ile internet üzerinden görüşme yaptığını belirtti.

Kayıp Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

 

"HOCASIYLA GÖRÜŞÜP, GERİ GELECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Z.A., verdiği ifadesinde: "Gülistan, çalıştığım kafeteryaya geldi bir süre görüştükten sonra benden ayrılarak, kaldığı yurda gideceğini söyledi. Yurdun bulunduğu bölge Atatürk Mahallesi'nde ancak Gülistan tam ters taraftaki minibüs durağında beklemeye başlayınca, ben de kendisini internet üzerinden aradım. Neden yurda gitmediğini ve ters yönde beklediğini sordum. Gülistan, Munzur Üniversitesi'ne gidip hocasıyla görüşüp, geri geleceğini söyledi. Ben de bu durum karşısında telefonu kapattım. Gülistan, minibüse binip üniversite yönüne gitti." dedi.

Kayıp Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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