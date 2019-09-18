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Kayıp Neşet Bora, arkadaşlarıyla gezerken bulundu

Zonguldak'ta dün gezmeye gittiğini söyleyip evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Neşet Bora Ulubay, Devrek'ta arkadaşlarıyla gezerken bulundu.

DHA | 18.09.2019 - 02:31..
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Terakki Mahallesi’nde oturan Gülay ve Burak Ulubay çiftinin çocukları 14 yaşındaki Neşet Bora Ulubay, dün akşam saatlerinde gezmeye gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Neşet Bora akşam eve dönmeyince, ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı, ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ulubay’ın eşkal bilgilerini ve fotoğrafını alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

DEVREK İLÇESİNDE BULUNDU

Zonguldak'ta, dün gezmeye gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Neşet Bora Ulubay, polisin çalışması sonucu Devrek ilçesinde bulundu. Arkadaşlarıyla gezerken bulunan Ulubay'ın bir arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Ulubay, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kayıp Neşet Bora, arkadaşlarıyla gezerken bulundu

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