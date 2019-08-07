Kayısı ihracatından 251 milyon dolar kazanç sağlandı

Malatya’nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısıda yeni dönem hasat mevsimi tamamlanırken, 2018-2019 ihracat sezonu ise temmuz sonu itibariyle tamamlandı.

99 BİN 461 TON KAYISI İHRAÇ EDİLDİ

Malatya Ticaret Borsası'ndan alınan bilgilere göre, 1 Ağustos 2018’de başlayan ve 31 Temmuz 2019 tarihine kadar devam eden süreçte 100’ün üzerinde ülkeye 99 bin 461 ton kayısı ihracatı gerçekleştirildiği belirtildi. Bu ihracat karşılığında ise ülkeye ekonomisine 251 milyon 77 bin dolar döviz girdisi sağlandığı açıklandı.

SADECE TEMMUZDA 11 MİLYON DOLAR GİRDİ SAĞLANDI

Bir önceki dönem olan 2017-2018 sezonunda ise 95 bin 350 ton karşılığında 261 milyon 397 bin 275 dolar gelir elde edilmişti. Sona eren ihracat sezonunu değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, sezonun son ayı olan temmuzda 4 bin 380 ton kayısı ihracatı karşılığında 11 milyon 257 bin 888 dolar girdisi sağlandığını belirtti. 2019-2020 yılı sezonunda hedeflerinin 110 bin ton kayısı ihracatına ulaşmak olduğunu ifade eden Özcan, “Dünyadaki kuru kayısı ihracatının yüzde 70’inin temin edildiği Malatya’da bu yıl inşallah yeni hedeflerle yeni belirlenen ülkelere ihracatlar ile çok daha iyi yerlere geleceğiz.” dedi.

ÇİN PAZARI HEDEFLENİYOR

Kayısı ihracatının artması noktasında yeni pazarlara ihtiyaç duyduklarının da altını çizen Özcan, özellikle Orta Doğu ülkelerinin pazarlarına ulaşılması adına çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu noktada Çin pazarına girme adına girişimlerinin sürdüğünü belirten Özcan, burada yeni tüketicilerin damak tadına ulaşma adına gerekli adımları atacaklarını söyledi.

ULUSLARARASI TANITIM İHTİYACI

Kayısının acilen uluslararası bir tanıtım grubuna ihtiyacı olduğunu da dile getiren Özcan, “Bu tanıtım grubu ile keşfedilmemiş pazarları bulmamız gerekiyor. Üretim kapasitesi 100 bin tonun üzerine çıktığı zaman sıkıntı yaşıyoruz, bu nedenle mutlaka yeni pazarlar bulmamız için bir tanıtım grubu ile çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu noktada siyasi idare, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaş kurumların hep birlikte hareket edip böyle bir tanıtım fonu oluşturulması elzem gözüküyor.” şeklinde konuştu.

100 BİN TON HEDEFİ

Yeni ihracat sezonunda 100 bin ton hedefini yakalamanın önemine de değinen Özcan, “Bu yeni sezonda bunu yakalarsak önümüzdeki yıllarda kayısı çok daha önemli yerlerde olacaktır. Mutlaka her yıl kayısının ihracat rakamlarının artması lazım, bu da yeni pazarların bulunması ile mümkün.” dedi.