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Kaymakamın oğlunun öldürülmesine 5 tutuklama

Denizli'de, Gemlik kaymakamının bir oğlunun bıçakla öldürüldüğü, iki oğlunun yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA | 27.06.2019 - 11:17..
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Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın çocukları Safa Akif İnan'ın (15) bıçaklanarak öldürüldüğü, Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan'ın (21) ise yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan K.E. (16), B.Ç. (14), A.S.K. (15), B.K. (16), K.B. (16), İ.S. (17), F.A.B. (14) ve K.O. (14), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaymakamın oğlunun öldürülmesine 5 tutuklama

5 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST KALDI

Şüphelilerden K.E. (16), B.Ç. (14), B.K. (16), K.B. (16) ve İ.S. (17) tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaymakamın oğlunun öldürülmesine 5 tutuklama

İKİ OĞLU DA YARALANMIŞTI

Denizli'nin Merkez Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde önceki gün, iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocukları 3 kardeşten Safa Akif İnan (15) ve Ahmet Burak İnan (21) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralanmıştı. Yaralılardan Safa Akif İnan (15) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaymakamın oğlunun öldürülmesine 5 tutuklama

Kaymakamın oğlunun öldürülmesine 5 tutuklama

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