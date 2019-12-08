Kayseri ile Kastamonu arasında pastırma çekişmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye takılarak, “Kastamonu pastırması daha iyi” demişti.

Kastamonu pastırmasına özellikle il dışından talep arttı. Pastırma üreticileri, pastırmaya yönelik talebin arttığını ve bundan dolayı da memnuniyet duyduklarını söyledi.

TALEPLER HIZLA ARTTI

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Kastamonu pastırmamız bu övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra pastırmamıza yönelik talepler hızla artmaktadır. İnanılmaz derecede Kastamonu pastırması paketlenerek kargo ile diğer illerimize gönderilmektedir.

KAYSERİ PASTIRMASIYLA ARASINDA FARK VAR

Tabii ki de Kastamonu pastırması ile Kayseri pastırması arasında fark vardır. Bizler, Kastamonu pastırmasını Taşköprü sarımsağıyla birleştirdiğimiz zaman Kayseri pastırmasına göre bir lezzet farkı oluşuyor. Pastırmamızın mutlaka lezzetine bakılmasını tavsiye ediyorum. Bizler Kayseri'ye rakip falan değiliz, sadece lezzet farkının olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

KAYSERİ'NİN ADI, KASTAMONU'NUN TADI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kastamonu pastırmasını övmesinden sonra satışlarında artış olduğunu belirten pastırma üreticisi Tolgahan Karaosmanoğlu da, şunları kaydetti: “Lezzet olarak bunu biz, Kastamonulular olarak söylemiyoruz. Ünlü gurmeler dahil en sonda Cumhurbaşkanımız da söyledi, Kastamonu pastırması Kayseri pastırmasını geçmiştir. Kayseri pastırmasının adı var, Kastamonu pastırmasının ise tadı var.”