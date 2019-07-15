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Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı binaların yıkımı gerçekleşti.

İHA | 15.07.2019 - 15:05..
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Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Türkiye genelinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm hızlandı.

Bu dönüşümde ilk adım ise Kayseri'de atıldı.

YIKIMLAR TAMAMLANDI

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap kapsamında yapılacak yeni konutlar için yıkım çalışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

İLÇE MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANACAK

Bölgede yapılacak olan kentsel dönüşüm ise Hacılar tarihinin en büyük projesi olacak ve ilçeye bin 101 konutun yapımı ile modern bir görünüm kazandıracak.

Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

22 GÜNDE TAMAMLANDI

Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, yapılacak diğer etaplar için yıkım çalışması tamamlandı. Yapılan yıkım çalışmasında 10 hektarlık alanda 612 bağımsız yapının yıkımı, 22 günde tamamlandı.

Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

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