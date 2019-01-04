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Kayseri'de 2 liseli 25 köpeğin saldırısına uğradı

Okuldan çıkıp evlerine giden iki liseli gençten biri köpeklerin saldırısında yaşamını yitirirken, diğeri yaralandı.

DHA | 04.01.2019 - 15:41..
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Kayseri'de 2 liseli 25 köpeğin saldırısına uğradı

Olay, Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve Mehmet Özer ile arkadaşı Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışında evlerine giderken, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

LİSELİ MEHMET OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirirken, Hacı Ali Tuğrul yaralandı. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 2 liseli 25 köpeğin saldırısına uğradı

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

DHA muhabiri Yasin Dalkılıç, sokak köpeklerinin sayısının 25'e yakın olduğunu söyledi. 25 köpek çocuklara saldırırken, olay yerine Jandarma ekipleri geldi. Köpekler, jandarma ekiplerine de saldırdı. Jandarma, olaya joplarla müdahale etti.

Kayseri'de 2 liseli 25 köpeğin saldırısına uğradı VİDEO

Kayseri'de 2 liseli 25 köpeğin saldırısına uğradı

"İLÇEMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Olayın ardından Kayseri Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, yaptığı açıklamada, yaralanan çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi. Özdoğan, bütün çabalara rağmen olay yerinde hayatını kaybeden liseli Mehmet için "Hepimizin başı sağ olsun. Bu bölgede dün 5 köpek alınmış. Kayıtlarımızda mevcut. Çok acı bir olayı. İlçemize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 2 liseli 25 köpeğin saldırısına uğradı

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