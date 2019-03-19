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Kayseri'de minyatür camiler asırlara meydan okuyor

Kayseri'de asırlar önce mescit olarak inşa edilen ve yapı olarak minyatürleri andıran küçük camiler, etraflarında yükselen binaların arasında zamana direniyor.

AA | 19.03.2019 - 09:20..
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Geçmişte Anadolu Beylikleri, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'de, küçük camiler ilk kez Danişmentli Beyliği döneminde 1000'li yıllarda inşa edildi.

O dönemler mescit olarak kullanılan tarihi ibadethaneler, bugün bölge halkı tarafından cami olarak adlandırılıyor.

TARİH YOLCULUĞUNA ÇIKARTIYOR

Asırlarca yıl önce inşa edilmelerine rağmen varlıklarını sürdürebilen minyatür camiler, etraflarında yükselen modern binalar arasında vatandaşları tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Kayseri'de minyatür camiler asırlara meydan okuyor

100'DEN FAZLA CAMİ VAR

Kentte sayıları 100'ü aşkın bu eserler arasında, moloz yığma taş ve ahşap kullanılarak imece usulü yapılan yaklaşık 800 yıllık Gubaroğlu Camisi dikkati çekiyor.

Kayseri'de minyatür camiler asırlara meydan okuyor

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