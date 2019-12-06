Kayseri'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Kayseri-Pınarbaşı kara yolu Karatay mevkinde, D.G. yönetimindeki otomobil tek şeritli yolda tırı solladıktan sonra M.T. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, D.G. ve G.G. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan A.K. ise yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Yaralı A.K. ambulans ile hastaneye götürüldü. Hayatını kaybeden 2 kişinin de cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

YOLCU OTOBÜSÜNDE YARALANAN OLMADI

Kazaya karışan yolcu otobüsünde yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Olay yerinden inceleme yapan jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.