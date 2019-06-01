Kayseri'de Solo Türk gösterisi

Ülkede son altı ayda halka açık yerlerde işlenen silahlı saldırılar ABD’yi dünyanın en tehlikeli ülkeler listesinde üst sıralara taşıyor.

Bedelli askerlikte, 145 bin kontenjan üzeri kura çekimine gidince, MHP, 27 yaşını bitirenlere öncelik tanıyalım teklifi sundu.

MHP'den bedelli askerlik için yaş önerisi

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Erzurum'da hasmını silahla kovaladı

Aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.