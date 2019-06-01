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Kayseri'de Solo Türk gösterisi

Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı uçuş gösterisinde vatandaşlardan büyük alkış aldı.

İHA | 01.06.2019 - 16:44..
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de gösteri uçuşu yaptı.

NEFES KESEN GÖSTERİ UÇUŞU

Talas İlçesi'nde bulunan Paraşüt İniş Alanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, gösterinin başlamasıyla beraber telefonlarına sarıldı. F-16 uçağı ile zorluk derecesi yüksek hareketler yapan pilotlar, Kayserililere unutulmaz bir gün yaşattı.

Kayseri'de Solo Türk'ten nefes kesen uçuş gösterisi VİDEO

HULİSİ AKAR DA ORADAYDI

Gösteriyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da takip etti.

Kayseri'de Solo Türk gösterisi

Kayseri'de Solo Türk gösterisi

Kayseri'de Solo Türk gösterisi

Kayseri'de Solo Türk gösterisi

Kayseri'de Solo Türk gösterisi

Kayseri'de Solo Türk gösterisi

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