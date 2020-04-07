1 Kayseri'de yasağa uymayan gençler yakalandı Korona nedeniyle 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 genç ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

2 Araziye 400 tavuk ölüsü atıldı, sahibi 88 bin ceza aldı Bursa’da, boş araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin 499 TL para cezası kesildi.

3 Martyn: En büyük pişmanlığım G.Saray maçına çıkmamızdı Leeds United'ın eski kalecisi Nigel Martyn, yıllar sonra Galatasaray maçıyla ilgili konuştu. Martyn, "Bizi kovsalar bile o maça çıkmamalıydık" dedi.

4 MEB'den sağlık çalışanlarına günde 10 bin adet önlük Önlükler, Sağlık Bakanlığı'nın tek kullanımlık korumalı cerrahi önlük teknik şartnamesine uygun olarak üretilecek.

5 Küresel piyasalar, desteklerle pozitifliğini sürdürüyor Koranavirüsün etkisi ile daralan küresel piyasalar, çeşitli müdahaleler ile pozitif seyrini sürdürürken, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıktığının görüldüğü belirtildi.

6 İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 9 bini aştı İsrail'de 102 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 6'ya çıktığı aktarıldı.