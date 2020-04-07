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Kayseri'de yasağa uymayan gençler yakalandı

Korona nedeniyle 20 yaş ve altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 genç ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

İHA |
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Kayseri'de yasağa uymayan gençler yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkması yasaklandı.

Salgınla mücadelede vatandaşların büyük bir kısmı evlerinde kalarak tedbirler alırken, bazı kişilerin bu kuralları ihlal ettiği görüldü.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kayseri'nin Develi ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 3 genci farketti.

Polis aracını görünce kaçmaya çalışan gençler ile polisler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

BİRİ KAÇTI DİĞERİ YAKALANDI

Gençlerden ikisi caminin içerisine girerek polislerden kaçmaya çalışırken, bir genç kovalamaca sonunda yakalandı.

Balkonlara çıkan vatandaşlar olayı cep telefonu kamerasıyla görüntülerken gençlere, "evinize gidin" diyerek tepki gösterdi.

Kayseri'de yasağa uymayan gençler yakalandı

Kayseri'de yasağa uymayan gençler yakalandı


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