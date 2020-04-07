Kayseri'de yasağa uymayan gençler yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, 20 yaş ve altı kişilerin sokağa çıkması yasaklandı.
Salgınla mücadelede vatandaşların büyük bir kısmı evlerinde kalarak tedbirler alırken, bazı kişilerin bu kuralları ihlal ettiği görüldü.
POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Kayseri'nin Develi ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 3 genci farketti.
Polis aracını görünce kaçmaya çalışan gençler ile polisler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.
BİRİ KAÇTI DİĞERİ YAKALANDI
Gençlerden ikisi caminin içerisine girerek polislerden kaçmaya çalışırken, bir genç kovalamaca sonunda yakalandı.
Balkonlara çıkan vatandaşlar olayı cep telefonu kamerasıyla görüntülerken gençlere, "evinize gidin" diyerek tepki gösterdi.