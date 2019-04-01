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Kayyum atanan Cizre'yi HDP aldı

Kayyum atanan ve birçok hizmet alan Cizre 31 Mart seçimleri sonrasında HDP'li Mehmet Zırığ'a oy verdi.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 10:06..
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Kayyum atanan Cizre'yi HDP aldı

Geçen sene Cizre'ye kayyum atanmış ve bu göreve KHK kapsamında Cizre Belediye Başkan Vekili olarak Kaymakam Ahmet Adanur getirilmişti.

Kayyum atanan Cizre'yi HDP aldı

CİZRE'YE YATIRIM

Kayyum olarak atanan Ahmet Adanur döneminde ise projelerin ardı arkası kesilmiyordu.

Cizre'ye birçok yatırım yapılmış, hatta asfaltı olmayan ve ulaşım zorluğu çekilen bölgelere dahi asfalt dökülmüştü. Ayrıca Sanayi Caddesi de geliştirilen projelerle modern bir görünüme kavuşmuştu.

Kayyum atanan Cizre'yi HDP aldı

HDP'DEN MEHMET ZIRIĞ EN ÇOK OYU ALDI

31 Mart yerel seçim sonuçları da dün belli oldu. Sonuçlara göre; Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Mehmet Zırığ kazandı.

Mehmet Zırığ 27 bin 135, AK Parti adayı Eşraf Müjde 6 bin 755, CHP adayı Rıdvan Çiçek bin 255 oy aldı.

Kayyum atanan Cizre'yi HDP aldı

Kayyum atanan Cizre'yi HDP aldı

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