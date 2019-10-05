Kaza yapan motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi

İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde, Abdullah Ö.(27), iddiaya göre, motosikletinin ön lastiğini kaldırmak istedi. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen Abdullah Ö., ağır yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ö. ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Ö.'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.