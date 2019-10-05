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Kaza yapan motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi

Bursa'da ön lastiğini kaldırmaya çalıştığı motosikletin kontrolünden çıkıp devrilmesiyle sürücü Abdullah Ö., yaklaşık 30 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

DHA | 05.10.2019 - 03:28..
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İnegöl'de Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde, Abdullah Ö.(27), iddiaya göre, motosikletinin ön lastiğini kaldırmak istedi. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada yaklaşık 30 metre sürüklenen Abdullah Ö., ağır yaralandı.

Kaza yapan motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Abdullah Ö. ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Ö.'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza yapan motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi

Kaza yapan motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi

Kaza yapan motosiklet sürücüsü 30 metre sürüklendi

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