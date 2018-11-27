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Kazada 2 çocuğu ölen annenin gözyaşı: Yaşamıyorum

Mersin'de, kullandığı araçla Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşlere çarparak ölümüne neden olduğu iddiası ile tutuklanan Ramazan Topal'ın yargılanmasına başlandı.

DHA | 27.11.2018 - 12:30..
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Kaza, 2 Temmuz tarihinde, Toroslar ilçesi Gözne yolu Sarnıç Tesisleri civarında meydana geldi. Ramazan Topal yönetimindeki otomobil, Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler ile yanlarındaki kuzenleri İlknur Emine Yalçın'a çarptı. Kazada, Çakmakçı kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi, Yalçın ise ağır yaralandı. Gözaltına alınan Ramazan Topal, tutuklanıp cezaevine kondu.

Kazada 2 çocuğu ölen annenin gözyaşı: Yaşamıyorum

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Topal hakkında, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Topal, Evrim ve Ekin'in annesi Özlem ile babası Ali Çakmakçı ve tarafların avukatları katıldı.

Kazada 2 çocuğu ölen annenin gözyaşı: Yaşamıyorum

"CEZAEVİ NEDİR BİLMEZKEN CEZAEVİNE GİRDİM"

Duruşmadaki ifadesinde üzgün olduğunu dile getiren Ramazan Topal, "Allah mekanlarını cennet etsin. Aileden sonra en çok üzülen kişi benim. Ömrümde karakola gitmedim. Cezaevi nedir bilmezken, cezaevine girdim. Yolda ışıklandırma yoktu. Virajı alırken karşıdan gelen aracın farları gözümü aldı. Yoldan geçenleri görmedim. 'Pat' diye bir ses gelince sağa çekip yaralılara koştum. Sürat yapacak bir ortam yoktu. Rampa çıkıyordum, ortalama hızım 45-50 kilometreydi." dedi.

Kazada 2 çocuğu ölen annenin gözyaşı: Yaşamıyorum

"YAŞAMIYORUM, SADECE NEFES ALIYORUM"

Anne Özlem Çakmakçı ise, "Üstlerini örtmeye kıyamadığım 2 çocuğumu kaybettim. Benim hayatım karardı. Yaşamıyorum, sadece nefes alıyorum. Siz hiç, bir gecede 2 çocuğunuzu kaybettiniz mi? Karşı taraf olaydan kurtulmaya çabasında. Anneyim, anneliğimi yitirdim." diyerek gözyaşı döktü.

Baba Ali Çakmakçı da, "Sanığın ifadelerinde samimiyet görmüyorum. Hızını yolun kusuruna göre ayarlaması gerekirdi. Bu kasten adam öldürmedir." diye konuştu. Sanık avukatı tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi reddedip dosyanın kusur tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp, duruşmayı erteledi.

Kazada 2 çocuğu ölen annenin gözyaşı: Yaşamıyorum

"BU BİR TRAFİK CİNAYETİ"

Duruşma sonrasında adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Özlem Çakmakçı, "Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. 'Bir trafik kazasıdır' demiyorum. Bu bir trafik cinayeti. Trafik kurallarına uymayan birileri yüzünden çocuklarımı kaybettim. Bu acının tarifi yok. Sesimizi herkesin duymasını ve adalet istiyorum. 2 çocuğumun bir gecede kurallara uyulmadığı için insanların yaşam hakları elinden alındı. Bu olayın cinayet olduğunu düşünüyorum. Trafik cinayetleri kimsenin kaderi olmasın." dedi.

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