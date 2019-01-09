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Kedi gözlü çocuk, gece karalığında görüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 'İris kolobomu' rahatsızlığıyla dünyaya gelen 6 yaşındaki Kayra Emir Polat, gözleriyle dikkat çekiyor. Kayra Emir, gece karanlığında ışık varmış gibi gördüğünü söylüyor.

DHA | 09.01.2019 - 11:52..
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Cerrah Mahallesi'nde oturan Yakup (29) ve Hilal Polat (25) çiftinin iki çocuğundan büyüğü Emir Kayra, milyonda bir görülen, 'İris kolobomu' rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Göz bebeğinin aşağıya doğru yayıldığı görülen Emir Kayra, görenlerin ilgisini çekiyor. Çevresinde 'kedi gözlü çocuk' olarak adlandırılan Emir Kayra, "Geceleri karanlıkta daha güzel görebiliyorum. Işık varmış gibi görüyorum" dedi.

Kedi gözlü çocuk, gece karalığında görüyor

6 AYDA BİRİ DOKTOR KONTROLÜ

Baba Yakup Polat ise "Kayra doğduğunda biz de anlayamadık. İki ay geçtikten sonra gözlerindeki farklı olduğunu gördük. Doktora götürdük, 'diğer gözlere göre çok farklı' dediler. İnsanların dikkatini çekmeye başladı. Kedi gözü gibi diyenler çok oldu. Doktorlar 6 ayda bir kontrole getirmemizi isterken, daha ileride küçük bir ameliyat geçirebilir dediler. Kayra karanlıkta gördüğünü söylüyor, nasıl gördüğünü bilmiyorum" diye konuştu.

Kedi gözlü çocuk, gece karalığında görüyor

AJANSLAR PEŞİNDE

Oğlunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara büyük ilgi olduğunu belirten Yakup Polat, "Görenler, yorum yapıyor. Ajanslar bana ulaşıp, bizi davet ediyor" ifadelerini kullandı.

Kedi gözlü çocuk, gece karalığında görüyor

GÖZLERİNDE HERHANGİ BİR SORUN YOK

Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Ali Aghayarov, "Kayra Emir Polat'ın gözlerinde herhangi bir görme kaybı söz konusu değil, belki ilerleyen yaşlarda küçük bir operasyonla bu rahatsızlık düzeltilebilir. Kolobom göz ameliyatı; genetik özellikler, göz travması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ancak yine de çoğu kolobom vakasının bilinen bir nedeni yoktur. Bu hastalık sık görülen bir şey değil. Ama Türkiye'de ve dünyada örnekleri var" şeklinde konuştu.

Kedi gözlü çocuk, gece karalığında görüyor

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