Kedi gözlü çocuk, gece karalığında görüyor

Cerrah Mahallesi'nde oturan Yakup (29) ve Hilal Polat (25) çiftinin iki çocuğundan büyüğü Emir Kayra, milyonda bir görülen, 'İris kolobomu' rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Göz bebeğinin aşağıya doğru yayıldığı görülen Emir Kayra, görenlerin ilgisini çekiyor. Çevresinde 'kedi gözlü çocuk' olarak adlandırılan Emir Kayra, "Geceleri karanlıkta daha güzel görebiliyorum. Işık varmış gibi görüyorum" dedi.

6 AYDA BİRİ DOKTOR KONTROLÜ

Baba Yakup Polat ise "Kayra doğduğunda biz de anlayamadık. İki ay geçtikten sonra gözlerindeki farklı olduğunu gördük. Doktora götürdük, 'diğer gözlere göre çok farklı' dediler. İnsanların dikkatini çekmeye başladı. Kedi gözü gibi diyenler çok oldu. Doktorlar 6 ayda bir kontrole getirmemizi isterken, daha ileride küçük bir ameliyat geçirebilir dediler. Kayra karanlıkta gördüğünü söylüyor, nasıl gördüğünü bilmiyorum" diye konuştu.

AJANSLAR PEŞİNDE

Oğlunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara büyük ilgi olduğunu belirten Yakup Polat, "Görenler, yorum yapıyor. Ajanslar bana ulaşıp, bizi davet ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖZLERİNDE HERHANGİ BİR SORUN YOK

Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Ali Aghayarov, "Kayra Emir Polat'ın gözlerinde herhangi bir görme kaybı söz konusu değil, belki ilerleyen yaşlarda küçük bir operasyonla bu rahatsızlık düzeltilebilir. Kolobom göz ameliyatı; genetik özellikler, göz travması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ancak yine de çoğu kolobom vakasının bilinen bir nedeni yoktur. Bu hastalık sık görülen bir şey değil. Ama Türkiye'de ve dünyada örnekleri var" şeklinde konuştu.