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Kediyi kurtardı kendini kurtaramadı

Ağaçtan inemeyen yavru kediyi kurtarma isteyen çocuk, daha sonra çıktığı ağaçta kendi mahsur kaldı.

İHA | 16.05.2019 - 16:53..
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yavru kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan genç kızı, itfaiye ekibi kurtardı.

16 yaşındaki lise öğrencisi E.H.  öğle tatilinde arkadaşlarıyla birlikte Şehit Üsteğmen Saadetin Baycan Parkı'na gitti.

Kediyi kurtardı kendini kurtaramadı

KEDİ KURTARILDIKTAN SONRA KAÇTI

Ağaçta yavru kediyi fark eden E.H. kurtarmak için ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan yavru kedi ağaçtan inerek kaçtı. E.H. ise tırmandığı ağaçtan yükseklik korkusu nedeniyle inemedi.

Kediyi kurtardı kendini kurtaramadı

E.H.'nin yanındakiler telefon ile arayarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri, ağaca merdiven uzatılarak mahsur kalan E.H.'yi bulunduğu yerden kurtararak yere indirdi.

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