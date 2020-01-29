Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi

Yolcu otobüsünün kapısını açarak 77 yaşındaki kadının araçtan düşüp yaralanmasına neden olan sürücü hakkında, 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

3

Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'nın PKK kararına tepki

PKK'lı teröristlerle ilgili başlatılan soruşturmanın yargıya taşınmasının engellenmesi, Belçika'nın terör seviciliğini bir kez daha ortaya koydu.