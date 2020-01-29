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Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi

Küçükçekmece'deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı kediyi sevdikten sonra yere vuran ve tekmeleyen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 29.01.2020 - 12:08..
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İstanbul Küçükçekmece'de, bir sitenin bahçesine gelen 32 yaşındaki Ufuk B., kucağına aldığı kediyi bir süre sevdikten sonra yere vurarak tekmelemeye başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk B.'yi dün akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Küçükçekmece'de kediyi yerden yere vuran kişi kamerada

Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Ufuk B.'nin uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ufuk B.'nin, mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kediyi yerden yere vurdu, tekmeledi


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