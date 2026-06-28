Kehanetleri bir bir tutuyor: Ganalı büyücüden Arjantin'i yıkacak tahmin

Dünya Kupası sadece sahadaki futbolla değil, tribünlerdeki renkli görüntüler ve ilginç iddialarla da gündeme geliyor.

Özellikle Afrikalı taraftarların coşkusu ve son dönemde Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam’ın açıklamaları maçların önüne geçti.

Ganalı büyücü, daha önce İngiltere ile Gana arasındaki maçta Harry Kane’in etkisiz kalmasını kendi yaptığı büyülere bağlamıştı.

Şimdi ise turnuvanın en güçlü adaylarından biri olan Arjantin’i hedef tahtasına koydu.

Harry Kane’den sonra hedefte Arjantin var

Bonsam, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak olan Arjantin’in, yaptığı büyüler yüzünden eleneceğini öne sürdü.

Arjantin’in turu geçemeyeceğini belirten büyücünün bu iddiası, sosyal medyada ve taraftarlar arasında büyük bir merak ve tartışma konusu haline geldi.

Tüm dünya, Ganalı büyücünün bu kehanetinin tutup tutmayacağını merakla bekliyor.

Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki bu kritik karşılaşma, 4 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatiyle 01.00’de oynanacak.