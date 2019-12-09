taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7803
Euro
6.3938
Altın
1460.77
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.523
Bitcoin
43291.85

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi

Ahmet Davutoğlu'nun Şehir Üniversite'siyle ilgili 'herkesin mal varlığı araştırılsın' önerisine, destek CHP'den geldi.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 08:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin'in Şehir Üniversitesi aracılığıyla Halkbank'ı dolandırmaya çalıştıklarını söylemişti.

Davutoğlu ise bu çağrıya karşılık; 'cumhurbaşkanı, başbakan dahil herkesin mal varlığı araştırılsın' çıkışını yaptı.

"BİZİM DESTEĞİMİZ OLUR"

Ahmet Davutoğlu'nun bu çıkışına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu; "Ahmet Davutoğlu'nun çağrısı, güzel ve yerinde bir çağrıdır. Eğer Sayın Erdoğan buna ‘Evet' derse, parlamento da bu amaçla hedefini gerçekleştirirse Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi'ne ‘Siz değil, biz araştırıyoruz' diye meydan okumuş olur. Mal varlıklarının araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur. Temiz siyaset, siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın haberi
Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

6 kişinin varlığı 13.2 milyon insanın varlığına eşit

64
Samsun'da bir kişi iş yerinde saldırıya uğradı

Samsun'da bir kişi iş yerinde saldırıya uğradı

5
Antalya'da barınakta birçok köpek ölü halde bulundu

Antalya'da barınakta birçok köpek ölü halde bulundu

58
Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi

66
Karabük'te amatör lig maçında ortalık karıştı

Karabük'te amatör lig maçında ortalık karıştı

10
İstanbul'da 5 kişi bir iş hanından kasa çaldı

İstanbul'da 5 kişi bir iş hanından kasa çaldı

2
Şile'de makas atan sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

Şile'de makas atan sürücü zincirleme kazaya sebep oldu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir