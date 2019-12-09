Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgin'in Şehir Üniversitesi aracılığıyla Halkbank'ı dolandırmaya çalıştıklarını söylemişti.

Davutoğlu ise bu çağrıya karşılık; 'cumhurbaşkanı, başbakan dahil herkesin mal varlığı araştırılsın' çıkışını yaptı.

"BİZİM DESTEĞİMİZ OLUR"

Ahmet Davutoğlu'nun bu çıkışına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu; "Ahmet Davutoğlu'nun çağrısı, güzel ve yerinde bir çağrıdır. Eğer Sayın Erdoğan buna ‘Evet' derse, parlamento da bu amaçla hedefini gerçekleştirirse Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi'ne ‘Siz değil, biz araştırıyoruz' diye meydan okumuş olur. Mal varlıklarının araştırılması amacıyla bir komisyon kurulmak istenmesi halinde buna CHP olarak bizim desteğimiz olur. Temiz siyaset, siyasetin kirlilikten arınması açısından buna ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.