Sosyal medyada bir kadın Haluk Levent'e karşı hayal kırıklığını ağlayarak anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında adli süreç devam ediyor.

Derneğin idari ve mali faaliyetlerini inceleyen savcılık, yürütülen tahkikat kapsamında teknik ve fiziki takiplere dayanan yeni delillere ulaştı.

HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma dosyasından elde edilen bulgular doğrultusunda, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında adli makamlarca gözaltına alınmıştı.

Levent’e yönelik suçlamaların, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç örgütü üyeliği" iddialarını kapsadığı bildirildi.

BAĞIŞ YAPANLAR BİN PİŞMAN

Öte yandan soruşturma sosyal medyada da geniş kitleler tarafından gündemde tutuluyor.

Geçmişte derneğe bağışta bulunan vatandaşlar bu duruma karşı pişmanlıklarını dile getiriyor.

"YANİ DOĞRU DA OLABİLİR GALİBA"

Pişmanlığını dile getirenler arasında yer alan bir kadın, konu hakkında sosyal medyada bir video paylaştı.

Durumdan duyduğu üzüntüyü belirten kadın, "Arkadaşlar olan olaylardan haberiniz var mı bilmiyorum ama bugün sanırım bir milat diyebilirim aslında. Ağlamamak için gözyaşlarımızı zor tutuyorum.

Çok yüreğimizin sarsıldığı bir olay çünkü. Haluk Levent hepimiz çok seviyorduk. İnşallah böyle bir şey yapmamıştır diyeceğim ama Atilla Taş'ın da anlattıklarından sonra ve depremzedelerle ilgili işte konuşmalarını anlattıktan sonra yani doğru da olabilir galiba." dedi.

"HALUK HİÇ YAPMAZ DİYORDUK"

Konuşmasının devamında gözyaşlarına hakim olamayan kadın, şunları söyledi:

“Biz bu Haluk Levent'e çok fazla mı güvendik acaba? Çok güveniyorduk. Ne bileyim, güvenin adıydı, huzurun adıydı.



Haluk hiç yapmaz diyorduk, melek diyorduk. O bizim tek şarkıcımız diyorduk bazen.



Ve AHBAP Derneği'ne de herkes o şekilde inandı. Ama ben gördüklerimi, duyduklarımı, yani hislerimi tarif edemiyorum şu anda.



Çok üzgünüm. Güvenimiz gitti, inançlarımız gitti. İnanamıyorum yani olanlara. Söyleyecek kelime bulamıyorum.”

Haluk Levent'in kaçış rotası ortaya çıktı

"AĞLATTIN BİZİ YA"

Sesinin de zaman zaman titrediği fark edilen kadın, "Haluk Levent'in bende cep numarası vardı. Bir sohbet ediyorduk mesela. Hatta bir arkadaşım onu çok seviyordu.

Buluşmaları için Haluk Amasra'ya gitti. Yani birlikte video çektiler falan. Yani ne bileyim, biz çok seviyorduk onu ama bu yaptıkları eğer doğruysa yani ağladık ya.

Gerçekten ağladık, ağlattın bizi yani. Eğer yani böyle bir şey olamaz. Bu kadar para, bu kadar depremzedelere ne bileyim yani." diye konuştu.