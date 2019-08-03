Rize ve Artvin’deki CHP’li belediyelerine kutlama ziyaretleri için dün bölgeye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi Artvin’de geçirdi.

Sabah saatlerinde Kafkasör’deki kahvaltı programının ardından kara yolu ile Şavşat ilçesine giden Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016 tarihinde Şavşat'tan Ardanuç ilçesine doğru hareket ederken konvoyuna yapılan silahlı saldırı olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

ŞEHİDİN ADI VERİLEN ÇEŞMEDEN SU İÇTİ

Soğuksu mevkiindeki saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Off-Road Kulübü tarafından yapılan çeşmeden su içen Kılıçdaroğlu, şehit Çaybaşı’nın isminin yer aldığı yazıyı eliyle yıkayarak temizledikten sonra dua etti.

Bölgede bir süre inceleme yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra Havva Civelek isimli yaylacı kadın ile sohbet etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra belediye ziyareti için Şavşat’a hareket etti.

Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradığı yere gitti VİDEO

