Kemer'de suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı

Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, silahlı organize suç örgütü kurmak, üye olmak, tehdit, nitelikli yağma, tefecilik yapan şüpheliler için eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 KİŞİ YAKALANDI

Kemer İlçe merkezi ve mahallelerinde sabaha karşı gerçekleştirdikleri operasyonda Çıralı, Tekirova ve Kemer ilçe merkezinde, 10 şüpheli gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan kişilerin, Antalya’daki KOM Müdürlüğüne götürülerek ifadelerinin alınmasına başlanırken, Kemer’de çok sayıda kişinin de mağdur sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



