Kenan Yıldız'ın son durumu belli oldu
İlk kez koşulara başlayan Kenan Yıldız'ın Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçına yetişme ihtimali arttı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın şans vermesi halinde Kenan Yıldız, Avustralya maçında forma giyebilir.
Tam 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milliler, ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak.
Kritik maç öncesinde sakat oyuncularımızdan müjdeli haberler geliyor. A Milli Takımımız ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, sakatlığını tam anlamıyla atlatmak üzere...
KENAN KOŞULARA BAŞLADI
Genç yıldız uzun bir aradan sonra ilk kez koşulara başladı. Avustralya maçına yetişme ihtimali her zamankinden daha da yüksek.
21 yaşındaki hücum oyuncusunun çalışmalara başlaması, teknik direktör Vincenzo Montella'yı da bir hayli mutlu etti.
AVUSTRALYA MAÇINA YETİŞME İHTİMALİ YÜKSEK
Montella'nın, Avustralya maçında hücum planlarını Kenan Yıldız üzerine kurduğu ve rakip savunmayı gafil avlamak için onunla ilgili setler belirlediği, gelen haberler arasında.
İtalyan teknik direktörün, Dünya Kupası'ndaki en önemli silahlarından biri olan Kenan Yıldız, ay-yıldızlı forma altında son dönemde başarılı maçlar çıkardı.