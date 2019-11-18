Sivas ve Malatya çevresinde kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının fiyatı, altınla yarışıyor.

Kenger sakızının toptan kilogram fiyatı 800 lirayı buldu.

Kenger sakızının kilosu 800 TL VİDEO



BİR YIL MUHAFAZA EDİLEBİLİYOR

Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor. Sivas’ta kenger satışı yapan esnaflardan İbrahim Güler, kenger sakızına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğunu belirterek, sakızın kendi suyu ile bir yıl muhafaza edebildiğini söyledi.

KENGER BİTKİSİNİN DONMUŞ SÜTÜNDEN YAPILIYOR

Güler, “Kenger sakızı genelde Malatya’nın Darende ilçesinde ve Gürün ilçesinde bulunan bir bitkidir. Yaz aylarında insanlar köylerde kenger sakızı toplamak ile meşgul olur. Kenger sakızı, kenger bitkisinden elde edilir. Kenger bitkisi, haziran- temmuz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kurur ve kuruyan yerlerinin kesilmesiyle kökünden süt akar. Akan süt belli bir süre sonra donar ve kenger sakızı ortaya çıkar. Bu donan sütlere yuvarlak ve yassı şekiller verilir. Bu işlemlerin ardından ise kenger sakızı oluşur. Kenger sakızlarını, kendi salgıladıkları sular ile bir sene muhafaza edebiliyoruz. Aynı sakız ise 1 ay boyunca çiğnenebiliyor. İl dışından ve yurt dışından oldukça talep var." dedi.

ÇENE YAPISINI GÜÇLENDİRİYOR

Kenger sakızının çene sağlığı ve yüz felci başta olmak üzere insan bedenine önemli katkıları olduğunu belirten Güler, “Kenger sakızlarının şifası oldukça fazladır. Çene kaslarına güzel bir egzersiz yaptırır. Çene yapısının gelişmesine, yüz felcine çok faydası var. Ayrıyeten mide sağlığı açısından da önemli. Bu sene yağmurlar biraz fazla yağdığı için fiyatı biraz pahalı. Bu bitki yağmur yağdığı zaman sütü dışarıya az veriyor. Bundan dolayı kilogramı 750-800 lira civarında değişiyor. Perakende olarak büyüklüğüne göre tanesi 2 buçuk veya 3 lira civarında satılıyor." diye konuştu.