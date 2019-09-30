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Kerem Kılıçdaroğlu, babasını uyardı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, partinin sosyal demokrat çizgisinden kaydığının uyarısını yaptı.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 09:14..
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Kerem Kılıçdaroğlu, babasını uyardı

Çok fazla medya önünde yer almayan ve akademisyenlik yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, yeni çıkardığı "Gelişmekte Olan Demokrasilerde Siyasi Partiler ve Parti Stratejileri" kitabıyla ilgili Sözcü'den Özlem Gürses'e konuştu.

"CHP'NİN MERKEZE KAYDIĞI ALGISI VAR"

Geçtiğimiz yıl başlayan ve yerel seçimlerde de devam eden ittifak hakkında da konuşan oğul Kılıçdaroğlu, partiye uyarılar da yaptı.

Kerem Kılıçdaroğlu; "CHP'yi 'sosyal demokrat, Kemalist bir siyasi parti' olarak tanımlıyorsunuz. Hala öyle mi sizce?" sorusuna şu cevabı verdi; "Evet, hala öyle, fakat sosyal demokrat kimliğini daha fazla ön plana çıkarmalı. Son seçimlerde kazanılan belediyeler bu kimliğin öne çıkması için çok önemli bir fırsat. Kurulan ittifakların bir sonucu olarak CHP'nin merkeze kaydığı algısı var. CHP'nin merkeze kaymasından ziyade, son yıllarda muhafazakâr partilerin katılımıyla oluşan toplumsal muhalefetin liderliğini yürüttüğü için böyle bir algı oluştu."

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