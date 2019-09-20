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Keremcem'in pasaport paniği

Arkadaşının özel uçağıyla Hollanda’dan Monaco’ya giden Keremcem, pasaportunu kaybedince beş saat alanda beklemek zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 20.09.2019 - 10:41..
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Keremcem'in pasaport paniği

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem, proje görüşmesi için gittiği Hollanda’da bir arkadaşının misafiri oldu. Oyuncu, oradan arkadaşının 55 metrelik süper yatta gerçekleşecek doğum günü partisine katılmak için özel uçakla, Monaco’ya geçti.

PASAPORTU BEKLEDİ

Alana iner inmez pasaportunun yanında olmadığını fark eden Keremcem, kısa süreli panik yaşadı. Pasaportunu Hollanda’da uçağa binmek üzereyken düşürdüğünü fark eden oyuncu, alanın VIP bölümünde beş saat beklemek zorunda kaldı.

Pasaport geldikten sonra giriş yapabilen Keremcem, gece boyunca misafirlere şarkı söyleyip, imza dağıttı.

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