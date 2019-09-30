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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmıyor

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, yine başka kadınlarla görüntülendi.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 10:39..
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Ünlü şarkıcı Kibariye ve kendisinden 19 yaş küçük eşi olan Ali Küçükbalçık, yine ihanet haberleriyle gündeme geldi.

2 KADIN BİR ALİ

Sürekli Kibariye'yi aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Küçükbalçık'ın, uslanmaya niyeti yok. Takvim'de yer alan habere göre; Küçükbalçık, önceki gün Yeşilköy'deki bir mekana iki kadınla buluştu. Yanındaki kadınlarla saatlerce oturup sohbet eden Küçükbalçık, görüntülenmemek için mekanın en arka kısmını tercih etti.

Kibariye'nin eşi, yakalandığından haberi olmadığı için gece sonunda mekandan kızlarla ayrı ayrı çıktı.

KİBARİYE AFFEDİYOR

Aldatıldığını kabul eden Kibariye, daha önce yaptığı bir açıklamada; "Bir günlük kaçamak için kocamı boşamam, milyon borcu da olsa borç ödenir.'' demişti ve boşanmayacağını söylemişti.

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmıyor

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