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Kıbrıs, Junker için uhde kalmış

Juncker, "Çabalarımıza rağmen Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık. Bu bir hayal kırıklığıdır" dedi.

AA | 22.10.2019 - 19:03..
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Kıbrıs, Junker için uhde kalmış

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Komisyon başkanlığını 1 Kasım'da Ursula von der Leyen'e devredecek.

Juncker, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, son bir konuşma yaptı.

"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM KIBRIS"

"Görevim boyunca başarılarımız ve hayal kırıklıklarımız oldu. Çabalarımıza rağmen Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık. Bu bir hayal kırıklığıdır" ifadelerini kullanan Juncker, başarılı olduğu konulardan birinin Yunanistan olduğunu söyledi.

Juncker, Afrika'nın AB'nin dayanışmasına ihtiyacı olduğunu ve AB'nin en büyük başarısının kıtada barışın tesis edilmesi olduğunu ifade etti.

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