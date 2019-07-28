Kıbrıs'ta havalimanında midesinden kokain çıktı

Rum Narkotik Şube Polisi, gelen ihbar üzerine, 22 yaşındaki bir genci ülkeye girişinde durdurdu.

RÖNTGEN FİLMİ ÇEKİLDİ

Yapılan aramalarda, gencin üstünde ve bagajlarında bir şeye rastlanmadı. Ardından, genci Larnaka Devlet Hastanesi’ne götürerek, röntgen filmini çektirdi. Gencin röntgeninde yapılan incelemede, midesinde yabancı maddelerinin olduğu görüldü.

36 POŞETTE 350 GRAM KOKAİN ÇIKTI

Yapılan tıbbı müdahale ile gencin midesindekiler çıkarıldı. Midesinden çıkarılan 36 poşette, 350 gram kokain olduğu tespit edildi. Larnaka Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan genç için 6 gün gözaltı emri verildi.