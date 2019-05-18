İskele ilçesinde bir adam, sahilde çıplak şekilde yürümeye başladı. Elinde bir değnekle yürüyen şahısa, plaj görevlisi “Sahilde bu şekilde dolaşamazsınız” uyarısı yaptı.

Uyarıları dikkate almayan şahıs ile görevli arasında tartışma çıktı, tartışma kavgaya dönüştü.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Sahildeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, görevli ile çıplak adamın tartıştığı, ardından kavga etmeye başladığı; kavgaya bir başka kişinin de dahil olup, çıplak adamı darbettikleri görülüyor.

Darbedilen şahıs, daha sonra polise teslim edildi.

Kıbrıs'ta sahilde çıplak gezen adamı darbettiler VİDEO