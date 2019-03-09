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Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin en büyük güvencesi CHP'dir

Dalaman'da miting gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye oy vermenin uygarlığa oy vermek olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 22:01..
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Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin en büyük güvencesi CHP'dir

Türkiye'yi ileriye taşıyacak her projeye hayır diyen CHP, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin uzay sanayinde faaliyet göstermek için kurduğu Uzay Ajansı'nın iptali için Anayasa mahkemesine başvurmuştu.

"ALTI OKUN ALTINA MÜHRÜMÜZÜ BASACAĞIZ"

Her projeye karşı olan CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'ye oy vermek uygarlığa oy vermektir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir inanca, bir kültüre oy vermek demektir. Beraber gideceğiz sandığa. Altı okun altına mührümüzü basacağız. Diyeceğiz ki 'Bu ülkenin geleceğinin en büyük güvencesi CHP'dir. CHP hiç kimseyi ötekileştirmez. CHP herkesin inancına saygı gösterir. CHP kırsalda yaşayan ile kentte yaşayanın beraber huzur içinde yaşamasını ister.'

Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin en büyük güvencesi CHP'dir VİDEO

Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin en büyük güvencesi CHP'dir

"MUĞLA TÜRKİYE'NİN EN KİLİT YERLERİNDEN"

CHP inşallah iktidar olduğunda Göcek Tüneli'nden geçerken para ödemeyeceksiniz. Muğla'da Büyükşehir'de, Dalaman'da bizde belediye başkanlarımız daha güzel şeyler yapacaklar. Muğla, Türkiye coğrafyasının en kilit yerlerinden biri. Kentin olağanüstü güzel coğrafyası ve insanı bulunuyor. 31 Mart'ta sandığa giderken CHP'ye oy verin." dedi.

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