taraftar değil haberciyiz GİRİŞ

CANLI TV

ARŞİV

Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde. Dolar 5.6914 Euro 6.3813 Altın 1393.27 Borsa 98452.18 Gram Altın 255.319 İstanbul Ankara İzmir Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Düzce Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Mersin Iğdır Isparta Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın Merkez Bankası'ndaki görev değişimini değerlendiren CHP Lideri, faizlerin sıfırlanması yönünde çağrıda bulundu. Haber Merkezi | 09.07.2019 - 15:31..

Haberler Politika Whatsapp ile paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun konu başlıkları arasında, Merkez Bankası eski Başkanı Murat Çetinkaya da vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Murat Çetinkaya'nın faiz oranlarında indirime gitmediğini belirterek, "Aynı kulvarda değildik" ifadelerini kullanarak görevden alındığını açıkladı. "VALLAHİ DE BİLLAHİ DE ALKIŞLAYACAĞIM" Grup toplantısında bu konuya değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası bağımsız değil ki zaten. Erdoğan faizi indir diyor indiriyor, yükselt diyor yükseltiyor. Kendi beceriksizliğini bir bürokratın üstüne yıkmaya çalışıyor. Madem faizi indir dedik indirmedi diye aldırdın, yeni adama söyle ilk toplantıda faizi sıfırlayın. Vallahi de billahi de alkışlayacağım. Yapsınlar, Erdoğan'ın ekonomi tarihine girmesi için kampanya başlatacağım.

"ÜLKEYİ TOSUNCUK GİBİ YÖNETİYORLAR" Elektriğe, suya, çaya, ilaca, süte, patatese zammı Merkez Bankası Başkanı mı yaptı? Faiz faiz diyor, bir soru sormak istiyorum. Faizi indirmedi diye görevden aldık diyor. Gecikme faizi son 10 ayda yüzde 78 arttı. Erdoğan'a herkesin anlayacağı dilden sormak istiyorum. Gecikme faizini 10 ayda yüzde 78 artırdın. Sen o koltukta hangi yüzle oturacaksın? Ülkeyi Tosuncuk gibi yönetiyorlar. Çiftlik Bank gibi yönetiyorlar. Çiftlik gibi yönetiliyor. Aile şirketi gibi dersek o şirketlere haksızlık olur." ifadelerini kullandı. Facebook'ta paylaş

Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş

Twitter'da paylaş Google+'da paylaş

Google+'da paylaş Yorum Yap Bu reklam google tarafından sağlanıyor ?

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line