Kemal Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın

Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konu başlıkları arasında, Merkez Bankası eski Başkanı Murat Çetinkaya da vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Murat Çetinkaya'nın faiz oranlarında indirime gitmediğini belirterek, "Aynı kulvarda değildik" ifadelerini kullanarak görevden alındığını açıkladı.

"VALLAHİ DE BİLLAHİ DE ALKIŞLAYACAĞIM"

Grup toplantısında bu konuya değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası bağımsız değil ki zaten. Erdoğan faizi indir diyor indiriyor, yükselt diyor yükseltiyor. Kendi beceriksizliğini bir bürokratın üstüne yıkmaya çalışıyor. Madem faizi indir dedik indirmedi diye aldırdın, yeni adama söyle ilk toplantıda faizi sıfırlayın. Vallahi de billahi de alkışlayacağım. Yapsınlar, Erdoğan'ın ekonomi tarihine girmesi için kampanya başlatacağım.





"ÜLKEYİ TOSUNCUK GİBİ YÖNETİYORLAR"

Elektriğe, suya, çaya, ilaca, süte, patatese zammı Merkez Bankası Başkanı mı yaptı?

Faiz faiz diyor, bir soru sormak istiyorum. Faizi indirmedi diye görevden aldık diyor. Gecikme faizi son 10 ayda yüzde 78 arttı. Erdoğan'a herkesin anlayacağı dilden sormak istiyorum. Gecikme faizini 10 ayda yüzde 78 artırdın. Sen o koltukta hangi yüzle oturacaksın? Ülkeyi Tosuncuk gibi yönetiyorlar. Çiftlik Bank gibi yönetiyorlar. Çiftlik gibi yönetiliyor. Aile şirketi gibi dersek o şirketlere haksızlık olur." ifadelerini kullandı.