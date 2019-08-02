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Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin ülkücülüğünü sorguladı

Ev alana vatandaşlık verildiğini hatırlatan CHP Lideri, bu anlayışa destek vermekle ülkücü olunamayacağını söyledi.

AA & Ensonhaber | 02.08.2019 - 17:23..
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Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin ülkücülüğünü sorguladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arhavi Belediyesi'ni ziyaret etti.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının satılığa çıkarıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, MHP Lideri'nin bu yönetime destek vererek ülkücü ve milliyetçi olamayacağını ifade etti.

BAS PARAYI AL VATANDAŞLIĞI DİYORLAR

Kemal Kılıçdaroğlu, "Öyle ya onlar diyorlar ki biz ülkücüyüz. Herkese söylerim. Bayrak benim bayrağımsa herkes ülkücüdür. Vatan benim vatanımsa herkes ülkücüdür, hiç bir endişem yok ondan ama şunu sormak isterim. Vatandaşlığı dolarla satılığa çıkaran bir hükümete ne denir? 'Bastır parayı al evi sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereyim' diyorlar.

Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin ülkücülüğünü sorguladı


ONA ÜLKÜCÜ DE MİLLİYETÇİ DE DEMEM

Ben buna karşıyım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı para ile satılamaz onun onuru vardır, kimliği vardır. Para ile satılıyorsa ve sen ona destek veriyorsan ben o kişiye kusura bakmasın ülkücü falan demem. Milliyetçi de demem. Para ile milliyetçilik olmaz. Milliyetçilik bizim 6 okumuzdan birisidir. Asalet devri demektir, vatan sevgisi demektir, bayrak sevgisi demektir, milliyetçilik ırkçılık demek değildir. Gazi Mustafa Kemal'in söylediği bu bayrak benim bayrağım, bu vatan benim vatanımsa herkes milliyetçidir kardeşim. İşin özü budur." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin ülkücülüğünü sorguladı

Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin ülkücülüğünü sorguladı

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