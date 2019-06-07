Kılıçdaroğlu, öğretmen Ayşe Çelik'i kabul etti

CHP'den yapılan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayşe Çelik'i makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Çelik, görüşmede, kendi yaptığı Kılıçdaroğlu resmini hediye etti.

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 Ocak 2016'da yayımlanan Beyaz Show'a telefonla bağlandı. Konuşması sırasında hendek olaylarını kastederek “Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu'sunda yaşananların farkında mısınız?” diyen Çelik, çatışmalardan etkilenen çocukların durumunu gündeme getirdi. Bunun üzerine Ayşe öğretmen hakkında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çelik, yapılan yargılama sonucu 1 yıl 3 ay hapis mahkûm edildi. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onadı.

KIZIYLA CEZAEVİNE GİRDİ

Bu süreçte Çelik'in bir kızı oldu. Ayşe öğretmen cezasının infazı için 20 Nisan 2018'de tutuklandı. Ancak tutuklanmasından 14 gün sonra bebeğinin küçük olması nedeniyle cezasının infazı ertelendi. Çelik, 17 Nisan 2019'da yeniden cezaevine girdi.

Yüksek Mahkeme, Ayşe Öğretmen'in açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası suçundan cezalandırılmasının “ifade özgürlüğünün” ihlali olduğuna hükmederek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ve yeniden yargılama yapılmak üzere Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. AYM ayrıca Çelik'e 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.