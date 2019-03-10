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Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa'daki terör yandaşlarına destek

Avrupa'da PKK'nın toplantılarına katılıp Türkiye'ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacak olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı.

Haber Merkezi | 10.03.2019 - 13:23..
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Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa'daki terör yandaşlarına destek

kemal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil.” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"KİMLER BURAYA GELDİYSE YAKALAYACAKLARMIŞ"

Kılıçdaroğlu, "Şu anda yurt dışından gelen turistler de terörist olacak. Efendim orada bilmem ne toplantılarına katılıyorlarmış. Onlar gelince biz onları yakalayacağız, karakola götüreceğiz. Akla bak. Almanya'daki, Fransa'daki toplantılara kimler katıldı onu tespit edeceklermiş, onlardan kimler buraya geldiyse yakalayıp karakola götürecekmiş. Allah akıl fikir versin. Elin adamından sana ne. Hadi sen Türk esnafını terörist ilan ettin, elin Almanından ne istiyorsun. Türkiye halbuki hoşgörünün egemen olduğu bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa'daki terör yandaşlarına destek

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Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa'daki terör yandaşlarına destek

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