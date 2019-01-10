Kılıçdaroğlu'nun borçları için 3 ayda bir 730 bin lira

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iftira ve hakaretleri nedeniyle kaybettiği tazminat davalarındaki paraları ödemekte zorlanınca, CHP'li vekillerin maaşlarının bir kısmını almaya karar verdi.

ÜÇ AYDA BİR 5'ER BİN LİRA VERECEKLER

Geçtiğimiz günlerde toplanan CHP grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı. Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın, bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

3 AYDA BİR 730 BİN LİRA TOPLANACAK

Toplamda 146 milletvekili olan CHP'de, her bir milletvekili 5 bin lira verirse, 3 ayda bir Kılıçdaroğlu için 730 bin lira toplanmış olacak.

1 AYDA 250 BİN LİRA VEKİLLERİN CEBİNDEN ÇIKIP KILIÇDAROĞLU'NA GİDECEK

3 ayda bir toplanacak olan 730 bin lira ile, 1 ayda yaklaşık 250 bin lira CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cebine girmiş olacak.