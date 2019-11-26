Kilis'te kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Deplasmanlarda bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'nin, Malatya'da da puan kaybetmesi Başkan Ali Koç'u kızdırdı.

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Rusya'da 9 yaşındaki kız çocuğu okul önünde kaçırıldı

Irkutsk şehrinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun okulun önünden kaçırılma anı kameralara yansırken, küçük kızın çığlıklarını duyan bir genç ve çevredekiler, arabayı takip ederek kızı kurtardı.