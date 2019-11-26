taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7439
Euro
6.3322
Altın
1455.26
Borsa
105476.21
Gram Altın
268.693
Bitcoin
40666.27

Kilis'te kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan 2 DEAŞ'lı teröristten birinin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu A.A. olduğu belirlendi.

AA | 26.11.2019 - 16:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

SINIRDA YAKALANDI

Merkeze bağlı İnanlı köyü Suriye sınır hattında önlem alan hudut birliği askerleri, Özbek uyruklu B.U. isimli kadın ile Kazakistan uyruklu A.A.'yı Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Yakalandıklarında yanlarında 3 de çocuk bulunan şüphelerin yapılan kontrollerinde, A.A.'nın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.U. ile 3 çocuk, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

433
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

234
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

267
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

169
Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

82
Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

123
Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir