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Kilis'te kuyuya düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi öldü

Kilis'te ineği kurtarmak için indikleri kuyuda gazdan etkilenen 3 kişi hayatını kaybetti.

AA | 16.10.2019 - 01:17..
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Merkeze bağlı Çilolar köyünde, 3 kişi evlerinin bahçesindeki kuyaya düşen ineği kurtarmak için 2.5 metre derinliğindeki kuyuya indi.

ÇIKARILMALARI 1 SAAT SÜRDÜ

Dede Yıldırım, Yunus Yıldırım ve Mehmet Devran'ın kuyuda baygınlık geçirmesi üzerine yakınları, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından baba ve oğul ile komşuları Devran'ı dışarı çıkardı.

Kilis'te kuyuya düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi öldü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri söz konusu 3 kişinin öldüğünü belirledi. Kuyuda biriken gazdan hayatını kaybettiği tahmin edilen 3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kilis'te kuyuya düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi öldü

Kilis'te kuyuya düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi öldü

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