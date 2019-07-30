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Kira ve değer artış kazancı vergisi ödemeleri bitiyor

Kira ve değer artış kazancı vergisi ödemelerinin ikinci taksit ödemeleri, 2 gün sonra tamamlanacak.

Haber Merkezi | 30.07.2019 - 16:21..
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Kira ve değer artış kazancı vergisi ödemeleri bitiyor

Ev sahiplerini ilgilendiren vergi ödemesinin ikinci taksidinde, son günler yaşanıyor.

VERGİ ÖDEMESİ YAPILIYOR

Meskenini kiraya veren ev sahipleri veya evini satan kimselerin kazandığı gelir için gelir vergi ödemesi yapıyor.

31 TEMMUZ SON GÜN

Kira ve değer artış kazancı vergisi ikinci taksit ödemeleri, 1 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Bu ödemeler ise 31 Temmuz tarihinde son bulacak.

Kira ve değer artış kazancı vergisi ödemeleri bitiyor

YÜKSEK FAİZLİ CEZA ÖDEYECEKLER

Bu tarihe kadar  beyan vermeyen ve ödemelerini yapmayan vatandaşlar, yüksek faizli ceza ödemek durumunda kalacak.

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