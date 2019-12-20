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Kırıkkale'de otobüs şarmapole devrildi: 7 yaralı

17 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 20.12.2019 - 12:20..
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Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında, Nevşehir'den Ankara'ya yolcu taşıyan Evren Y. yönetimindeki 16 SYK 73 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası ilk belirlemelere göre, 2'si personel 17 kişinin bulunduğu otobüste sürücü Evren Y. (45) ile yolculardan S.B. (50), R.B. (50), N.G., N.B. (19), Ö.B. (30) ve A.İ. (40) yaralandı.

Kırıkkale'de otobüs şarmapole devrildi: 7 yaralı

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık görevlilerince otobüsten çıkartılarak Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de otobüs şarmapole devrildi: 7 yaralı

Kırıkkale'de otobüs şarmapole devrildi: 7 yaralı

Kırıkkale'de otobüs şarmapole devrildi: 7 yaralı

Kırıkkale'de otobüs şarmapole devrildi: 7 yaralı


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