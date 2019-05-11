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Kırıkkaleli şehidin Şanlıurfa’daki eşi, acı haberi aldı

Tunceli kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ferdican Altunkaş'ın Şanlıurfa’da ikamet eden eşine acı haber ulaştı.

İHA | 11.05.2019 - 23:09..
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Altunkaş’ın acı haberi, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan eşi Özlem Altunkaş’a ulaştı. Şehit eşi acı haberle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kırıkkaleli şehidin Şanlıurfa’daki eşi, acı haberi aldı

ŞEHİDİN AİLESİNİN SOKAĞI BAYRAKLARLA DONATILDI

Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehit haberini alan şehidin anne ve babası Zahide, Yaşar Altunkaş çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Tunceli şehidin eşi Özlem Altunkaş’ın Şanlıurfalı olması dolayısıyla burada ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Altunkaş’ın 7 ve 5 yaşlarında iki oğlunun olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Kırıkkale’de toprağa verileceği öğrenildi.

Kırıkkaleli şehidin Şanlıurfa’daki eşi, acı haberi aldı

Kırıkkaleli şehidin Şanlıurfa’daki eşi, acı haberi aldı

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